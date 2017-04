"Noir, jaune, blues… et après" suivi d'un débat

20 ans après l’Affaire Dutroux, La RTBF, en collaboration avec le journal Le Soir, a réalisé une nouvelle enquête auprès des Belges baptisée " Noir, Jaune, Blues 2017 ". Cette enquête interrogeait les Belges sur une série de sujet de société, dont le vivre ensemble. Les résultats dressent le constat amer d’une société en rupture de confiance, de plus en plus divisée, habitée par la peur et le rejet de l’autre. Mais c'est aussi le portrait d'une société qui se cherche et qui cherche des solutions pour se construire un avenir meilleur. A l'instar des Français dans cette période électorale, qui se tournent de plus en plus vers le Front National et l'extrême gauche, les Belges aujourd'hui veulent "que ça change".

Pour prendre la température de ces changements, la RTBF ose une carte blanche. Faisant fi de toute rationalisation scientifique, la journaliste Léa Zilber part sur les routes de Bruxelles et de Wallonie durant trois semaines à la rencontre et à l'écoute d’hommes et de femmes en colère, sous l’emprise de la peur de l’autre, de l’angoisse de la vie et des incertitudes du futur de notre société. Mais aussi, et surtout, à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires, foisonnant d'idées et d’énergie pour planter dès aujourd'hui les petites graines fragiles d'un renouveau. Cela donne un road-movie belge à la rencontre des uns avec les autres, des uns face aux autres, dans la confrontation et dans la construction.