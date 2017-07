Nice, 1 an après : contre-enquête sur un attentat

C’était il y a tout juste un an. La France était marquée par l’un des attentats les plus terribles de son histoire. Le 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais à Nice, un poids-lourd de 19 tonnes prend pour cible la foule qui vient d’assister au traditionnel feu d’artifice. Impitoyablement, le camion fauche hommes, femmes et enfants. Bilan : 86 morts et plus de 450 blessés. Cette scène d’horreur n’a duré que 4 minutes et 17 secondes mais, un an après, de nombreuses questions n’ont toujours pas trouvé de réponse.

Comment l'auteur de cette barbarie a-t-il planifié l'attaque ? Qu'en était-il du dispositif de sécurité mis en place ? Policiers, témoins et rescapés racontent ce qu'ils ont vécu le soir du drame. Responsables de l'enquête et magistrats apportent également leur éclairage sur l'affaire. Un an après, retour sur cet acte terroriste revendiqué par Daech.