Monuments sacrés : du temple aux synagogues

2ème épisode de la série "Monuments sacrés" à voir sur la Une le lundi 20 août à 22h00. Rediffusion sur la Trois le 26 août à 22h00.

De Jérusalem, le film se rend dans les synagogues de l'île de Djerba en Tunisie, où les lieux de culte font écho aux plans architecturaux d'une mosquée. Sur la péninsule ibérique, où l'Inquisition a fait détruire la quasi-totalité des synagogues, celles qui restent, à Cordoue et à Tolède, sont exceptionnelles. À Amsterdam pendant l'âge d'or, la synagogue Portugaise se dresse fièrement dans le paysage urbain et témoigne d'une population juive confiante.

Les cinq synagogues du ghetto de Venise ont des façades extérieures modestes ne laissent rien présager de l'intérieur fastueux. La grande synagogue de Budapest, la Dohány, fait partie de ces rares monuments sacrés ayant survécu la seconde guerre mondiale.

Les Juifs trouvent refuge dans le Nouveau Monde où la synagogue Beth Sholom émerge, conçu par Frank Lloyd Wright, reflétant leur confiance et leur fierté d'être enfin visibles.