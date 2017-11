Mexique, justice pour les disparus

A voir le mardi 07 novembre à 22h35 sur la Une. Rediffusion sur La Trois le 18/11 à 23h30 et 21/11 à 10h40

Le Mexique est dévasté par le trafic de drogue et les crimes de masse. Depuis l’élection du président Felipe Calderon en 2006, et sa déclaration de guerre aux narcotrafiquants, les violences atteignent un paroxysme : en 10 ans plus de 200 000 victimes sont recensées : assassinats, tortures, disparitions, déplacements de population.

Sous l'égide de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, Jose Guevara, Michael Chamberlin et Ariana Garcia ont travaillé durant des années pour recueillir les témoignages et les preuves de ces exactions. Leur travail met en cause, non seulement les membres du crime organisé, mais surtout les forces armées et la police. Il met en évidence l’impunité et la corruption endémiques qui règnent au Mexique : 98 % des crimes restent non résolus.

Instance supranationale chargée depuis 15 ans de poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l'Humanité qui ne sont pas jugés dans les pays où ils sont commis, la CPI est un véritable espoir pour toutes les victimes. Mais son rôle et son fonctionnement sont encadrés par un statut très compliqué. Les militants vont devoir rencontrer Fatou Bensouda, procureure générale et Emeric Rogier, son chef analyste, pour les convaincre d’ouvrir une enquête qui qualifierait ces exactions de crimes contre l’Humanité. Ils espèrent ainsi faire comparaître les plus hautes autorités de leur pays sur les bancs de la Justice Internationale.