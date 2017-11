Mères au bord de la crise de nerf

" Mères au bord de la crise de nerfs " : un documentaire à voir sur La Deux le mardi 14 novembre à 20h35

Aujourd’hui 8 mères sur 10 travaillent. Et elles doivent assurer un véritable marathon : à la maison, au bureau, il faut gérer, organiser, tout prévoir. Elles vivent deux vies en une et les moments de culpabilité qui vont avec. Parfois la pression est trop forte et certaines finissent par craquer. Qui sont ses mères qui doivent mener de front plusieurs vies, au travail et auprès de leurs enfants ? Certaines plongent dans un véritable burn out maternel, cet épuisement physique et psychologique les pousse à se demander si elles sont " de bonnes mères ". Et si certaines craquent, d’autres avouent ne plus avoir le temps pour elles, ne penser qu’à leurs enfants, et même arriver quelque part à leur en vouloir. Leslie, Stéphanie, Nadège, Sandrine : 4 mamans ont accepté que les caméras suivent leur vie au quotidien. Elles partagent leur joie mais aussi leurs difficultés parfois à tout gérer. Certaines racontent l’enfer qu’elles ont vécu et aident les autres mères à savoir comment reconnaître le burn out maternel.