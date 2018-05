Programmation spéciale en hommage à Maurane

BELGIUM TENNIS MATCH EU PRESIDENCY BEST OF BELGIUM - VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Alors qu'elle était encore sur scène ce dimanche pour la fête de l'Iris à Bruxelles, Maurane, alias Claudine Luypaerts, a été retrouvée inanimée dans sa résidence à Schaerbeek.

Émue de ce grand "come back" après 2 ans de pause, elle était aussi sur le projet d'un album consacré à Jacques Brel, à qui elle voulait rendre hommage pour les 40 ans de sa disparition. Connue pour ses talents de chanteuse, on se souviendra aussi de son authenticité, sa simplicité et sa générosité sans égal.