Ma vie dans les Caraïbes

Bahamas....Miami....Cancun ou encore Saint-Barth, chaque année, des centaines de milliers de Français viennent dans les Caraïbes pour s'offrir un séjour hors du commun. Au Mexique, Yohan, Quentin et Jordan vont participer à leur premier spring-break. Au programme : fêtes extrêmes et drague en folie.

Anaïs s'est installée sous le soleil de Floride il y a plus de 10 ans. Cette ex-playmate a une vie hors du commun. Elle gagne 7000 euros par mois grâce à ses 3 millions de followers qui la suivent dans ses aventures quotidiennes. Pour faire le buzz, Anais doit trouver sans arrêt de nouvelles activités. A Miami, Gildas est le roi de la nuit. Un travail très prenant qui lui laisse peu de temps pour sa petite amie Jennifer.

Pour ressouder son couple, Gildas a prévu de s'évader quelques jours, dans une destination paradisiaque... Du sud des Etats-Unis, en passant par Saint-Barth et les Bahamas...