" Ma vie au pensionnat " : un documentaire de Laeticia Pongi à voir le mardi 12 décembre à 20h35 sur La Deux

Côté francophone du pays, plus de 15.000 élèves sont à l’internat. En France, chaque année, plus de 250.000 enfants intègrent un pensionnat. Volonté de réussir, de s’émanciper du cocon familial, de poursuivre un rêve… les raisons de devenir interne sont multiples.

Au Lycée Militaire d’Autun, en Bourgogne, la devise est " Pour la patrie, toujours présent ". Si l'enseignement y est général, l’encadrement et le mode de vie, eux, sont bien militaires. Uniformes, marche au pas, garde à vous font partis des codes du quotidien.

A Tersac, dans le Lot-et-Garonne, se trouve l'un des pensionnats les plus chers de France. Ici les élèves sont logés dans des petits châteaux, et bénéficient d'un enseignement plutôt strict. Uniforme, cours de politesse, d’éthique et de savoir-vivre. Objectif : donner aux enfants le goût de l’effort et de la rigueur.

A l’Institut National de Football à Clairefontaine, on forme les joueurs professionnels de demain. Nicolas Anelka, Thierry Henry, ou encore Hatem Ben Arfa : tous sont passés par cet établissement. Cette année, ils sont 46 jeunes, âgés entre 13 et 15 ans à avoir été sélectionnés.

Qui sont ces enfants devenus pensionnaires ? Comment s'habituer à ce nouveau cadre de vie ? Et quel est vraiment leur quotidien ? Pendant plusieurs semaines, Laeticia Pongi et son équipe ont suivi la rentrée et les premiers pas de plusieurs élèves de ces établissements. Une véritable immersion dans la vie des pensionnaires.