Locaux contre touristes

Un reportage de Lizzie Treu à voir le vendredi 15 février dès 20h35 sur La Deux.

La France est la première destination touristique au monde : près de 90 millions de visiteurs en 2017. Une invasion qui touche notamment la Côte d’Azur. Pendant la saison estivale, les stations balnéaires sont saturées. A Nice, chaque jour, les voitures de milliers de voyageurs font vivre un enfer aux habitants. Les touristes embarquent en masse dans des ferries ultra-polluants. Le littoral est envahi par les plages privées pour touristes fortunés. Pour faire plus de bénéfices, certains commerçants installent illégalement transats, terrasses et restaurants, au détriment des locaux qui n’ont plus accès à certaines plages.

A Paris avec l’explosion des plateformes de location, chaque été, la capitale se transforme en parc d’attraction pour touristes. Les propriétaires qui louent leur appartement à des vacanciers ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

Le Teknival en Bretagne est une fête géante qui réunit chaque été plus de 15 000 fans de musique électronique… pendant 5 jours et 4 nuits non stop. Dans cette rave-party illégale, aucun service de sécurité, ni caméras de surveillance. Les risques de débordements et de bagarres sont bien plus élevés que dans un autre festival. Habitants révoltés, villes et plages saturées, durant la saison estivale le tourisme de masse est la bête noire de certains riverains.