Liane Foly s’exprime sur la perte de sa grande amie Maurane

A présent, c’est à Liane Foly de s’exprimer, elle qui avait déjà partagé un beau témoignage au lendemain de sa mort.

"Au bout d'un moment, on s'y fait, car on se dit qu'on y va tous" a déclaré l’artiste il y a quelques jours sur Europe 1, en évoquant également la perte de Johnny Hallyday et Charles Aznavour.

Mais c’est avec poésie qu’elle choisit de parler de sa "grande amie Maurane". "Je pense qu'elle est partie en voyage, je préfère me dire ça. […] J'ai l’impression que les gens qu’on aime et qui partent sont autour de nous, comme des anges-gardiens. "

Malgré les mois qui passent, la chanteuse ressent toujours "beaucoup de souffrance, de tristesse, de peine, mais il faut se relever."

Pour évoquer sa mémoire, mais aussi celle de Brel à jamais liées, la RTBF vous propose une soirée spéciale avec deux documentaires inédits, le samedi 24 novembre à 21h sur La Une.

Le premier, "Mô, Maurane en mille temps", évoque la personnalité, la carrière et les qualités d’une artiste à la voix inoubliable, via les témoignages de ses proches ; le second nous entraîne aux Marquises, où Brel s’était retiré au calme. L’occasion de revisiter avec lui les grands thèmes qui le mobilisaient. Une soirée-émotion à suivre sur La Une.