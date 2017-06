Les vegans, sans sucre ni gluten

Il y a d'abord les végans, révoltés par les conditions d'élevage et d'abattage des animaux qui ne veulent plus consommer aucun produit animal que ce soit de la viande, du lait ou même du cuir. Un choix qui a beaucoup d'impact sur la vie quotidienne et qui est parfois dangereux pour les très jeunes enfants en pleine croissance. Défiant également vis-à-vis de l'industrie agro-alimentaire, les " sans gluten " considèrent que cette substance présente notamment dans le blé est mauvaise pour la santé. Toute une gamme de produits s'est développée pour eux. Mais est-ce un effet de mode ou le gluten est-il vraiment nocif pour l'ensemble de la population?