Les trésors des vignobles à voir le vendredi 05 octobre à 20h30 sur la Deux.

Le 4 juillet 2015, les coteaux, maisons et caves de Champagne ainsi que les climats du vignoble de Bourgogne étaient classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Au delà d'une consécration, il s'agit plutôt d'une reconnaissance mondiale de sites culturels uniques façonnés par l'homme depuis des millénaires ; d'un patrimoine bâti exceptionnel lié à la culture de la vigne ; et d'un savoir-faire séculaire qui rayonne aux quatre coins de la planète. Des trésors inestimables... Pour la première fois dans un documentaire télévisé, les domaines les plus mythiques et prestigieux ont été réunis. Les cinq Grands Crus Classés de Médoc, Yquem et Petrus pour le bordelais. Romanée-Conti, Domaine Leroy et le château du Clos de Vougeot pour la Bourgogne. Krug, Veuve Clicquot ou encore Salon pour la Champagne.