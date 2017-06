Les secrets du Puy du fou

Après plus de 38 ans d'existence, le Puy du Fou est aujourd'hui le spectacle préféré des Français. L'an dernier, en seulement 6 mois, presque deux millions de visiteurs sont venus admirer des shows incroyables réunissant plus de 1 400 figurants chaque week-end ! Pourtant ici, pas de manèges à sensation ni d'images en 3D, juste des comédiens en costume d'époque qui racontent l'histoire de tout un peuple, les Vendéens, à travers l'Histoire de France, depuis l'Empire romain jusqu'à la guerre de 14 ! Depuis les répétitions jusqu'au jour de l'ouverture du Grand Parc et de la première " cinéscénie " de la saison,