"Les secrets de Plus Belle La Vie : l’urgence d’une Nouvelle Vie". Un documentaire réalisé par Lionel Chabert à voir sur La Deux le 30/03 à 22h10, juste après un épisode inédit de la série diffusé en prime.

Plus belle la vie absorbe depuis 12 ans les changements de la société et les faits marquants d’actualité, elle est ancrée dans le présent, dans notre quotidien, elle joue son rôle de série citoyenne en abordant frontalement tous les sujets, les plus sensibles, les plus osés, les plus tabous. Elle a toujours su saisir et retranscrire l’air du temps : l’homosexualité, le racisme ordinaire, le mariage mixte, le harcèlement à l’école ou au travail, les violences conjugales, les addictions à l’alcool ou à la drogue…

Wendy Bouchard accompagnée de comédiens de la série, Laurent Kerusoré, Anne Decis, Bryan Trésor et Enora Righi, est partie à la rencontre de ceux qui ont un jour vécu des moments difficiles et pour qui la série a joué un rôle inattendu et salvateur dans leur vie. La thématique de ce nouveau documentaire est la renaissance... comment se reconstruire dans l’urgence de la vie. Comme Graziella qui nous racontera sa quête désespérée pour retrouver son père et enfin découvrir ses origines, mais aussi l’histoire d’Emmanuel qui a lutté pour sortir de l’addiction. Ou enfin l’histoire de Jonas né fille qui est devenu garçon.

Ces hommes et ces femmes expliquent comment Plus belle la vie les a aidés à aller mieux. Voici face à face, en miroir ces témoins et les comédiens de la série.