Les Schtroumpfs ont 60 ans : retour sur un succès inattendu

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils devenus ces icônes mondiales ? Que cache leur cité idyllique composée de 99 garçons et… 1 fille ?

Pour y répondre et mieux comprendre le phénomène des lutins bleus, le réalisateur Jean-Marc Panis est parti à la rencontre des fans, des spécialistes et des acteurs de la création. Accompagné du Grand Schtroumpf himself, son voyage l’a mené de Bruxelles à Dubaï, en passant Paris, Los Angeles, Stuttgart ou New-York.

Embarquez pour ce voyage aux quatre coins de la planète bleue ce dimanche 10 juin à 21h sur La Une.

Rediffusion sur La Trois le 14 juin à 13h40.