Sur la route mythique de Nouvelle-Zélande, à la rencontre des Kiwis

On les appelle les Kiwis, du nom du fruit et de l’oiseau emblématiques de la Nouvelle Zélande. Les habitants de ces deux îles, l’île Fumante pour l’île du Nord, l’île de Jade pour l’île sud, sont d’origine polynésienne ou européenne. De leurs ancêtres ils ont hérité d’un gène particulier, celui de la créativité, de l’audace et du dépassement de soi.

Cette route de 1800 km commence à Auckland et s’arrête à Moeraki, dans l’île sud. On y croise des navigateurs de haut niveau, des joueurs de rugby prometteurs, mais aussi des Maoris en pleine préparation d’un concours de Kapa-haka, d’une valeur symbolique très forte. Les paysages envoûtants de ce pays ont inspiré les plus grands réalisateurs du cinéma mondial, les terres fertiles ont incité les viticulteurs à produire d’excellents vins, les produits de la mer atterrissent dans de succulentes assiettes… C’est un peu cela, l’audace des Kiwis !

Un film signé Agnieszka ZIAREK à découvrir sur la Une le mercredi 11 juillet à 21h55.