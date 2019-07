Les routes mythiques : La Nationale 7

Premier rendez-vous "road-movie" à ne pas manquer à partir de 22h15 sur La Une le mercredi 03 juillet.

Faire des étapes, m'arrêter pour un paysage et surtout manger et boire pour le plaisir. Armé d'une soif de découverte à toute épreuve et d'une gourmandise infaillible, je vais prendre le temps de rencontrer les hommes et les femmes qui font la Nationale 7 d'aujourd'hui. De Paris à Menton, la route est parsemée de relais routiers, de restaurants étoilés, de vignobles et de produits du terroir. Et comme on ne finit pas un bon repas sans une note douce et sucrée, ma ballade gourmande va se terminer autour d'une tarte aux citrons de Menton. Après c'est l'Italie et le temps pour moi de rentrer à Paris. Un film de Sébastien Lafont