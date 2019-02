Les oubliés, enfants des femmes battues à voir dans Doc Shot

De nombreux documentaires ont été consacrés aux femmes battues, mais jamais on ne s'est intéressé aux enfants de ces couples. Ils ne sont pas des victimes collatérales mais des victimes à part entière quand la mère subit des violences, la santé mentale et physique des enfants chancelle. Instrumentalisés, pris à partie entre deux personnes, ces enfants sont les premières victimes de mémoires traumatiques et présentent d'avantage de problèmes de santé. Avec des séquelles souvent lourdes, parfois irréversibles, même si les violences ne sont pas directement dirigées contre leur personne, elles engendrent de véritables difficultés à grandir en phase avec le monde.

La justice ne reconnait pas que ces enfants sont victimes des situations de violence conjugales. Pourtant, en silence, ces enfants essaient de se construire, sans justes repères. Et lorsqu'ils grandissent leurs séquelles sont toujours là.

Nous avons donné la parole à ces enfants devenus majeurs pour qu'ils nous racontent le huis-clos familial qui a marqué leur enfance et quels adultes, ils sont devenus.

Un documentaire de Géraldine Levasseur à voir dans DOC SHOT ce jeudi 28 février dès 22h40 sur La Une. Rediffusion le mardi 05/03/19 à 21h05 sur La Trois