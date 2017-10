Les jeunesses hitlériennes : un documentaire exceptionnel à ne pas rater !

La raison d'être de l’organisation des Jeunesses hitlériennes, était de former de futurs surhommes " aryens " et de soldats prêts à servir loyalement le Troisième Reich.

Berlin, 1945. Le IIIe Reich vit ses derniers jours. Parmi ses ultimes combattants du Führer : des adolescents dont certains n’ont pas quinze ans. Leur unique objectif est de protéger leur chef suprême : Adolf Hitler. Au vu de leurs maigres armes, de leur inexpérience et du surnombre soviétique, ils ne peuvent espérer l'emporter. Mais quelques années auparavant, ils avaient juré de donner leur vie à Hitler. Ils vont tenir leur promesse et aller jusqu'au bout...

Qui sont ces enfants soldats prêts à se sacrifier pour Hitler ? Comment le régime s’est-il assurer de leur loyauté sans faille. Comment Hitler a-t-il construit entre 1933 et 1945 une relation exclusive avec cette génération évinçant parents, famille, école et église au profit du parti nazi ? A travers des images d'archives colorisées et témoignages d’anciens des Jeunesses Hitlériennes, nous saisirons comment un régime totalitaire est parvenu à transformer des enfants en soldats.

