Les enfants bannis d'Irlande

En 2013, le film Philomena de Stephen Frears sort dans les salles de cinéma partout dans le monde. Magnifiquement interprété par Judi Dench et Steve Coogan, il raconte l'histoire vraie de Philomena Lee forcée par l'Eglise catholique irlandaise d'abandonner son fils dit illégitime pour adoption et qui, 50 ans plus tard, part à la recherche de son fils avec l’aide d'un journaliste. Ce film adapté du livre du journaliste Martin Sixsmith a ému le monde entier a été nommé 15 fois dans plusieurs festivals internationaux, dont 4 nominations aux Oscars. Dans les semaines et les mois qui ont suivi sa sortie, Martin Sixsmith a été contacté par d'autres mères qui, comme Philomena avaient vécu la même tragédie – des mères à qui l'Eglise catholique avait retiré l’enfant et des enfants adoptés et qui sont en quête de réponses. Il sait que l’histoire de Philomena n’est que la partie émergée de l'iceberg. En Irlande, des milliers d'enfants, dits illégitimes, ont été arrachés à leur mère et donnés en adoption. Quand ces enfants ont voulu retrouver l'identité de leur mère, ils se sont heurtés au silence de l'Eglise. De leur côté, les mères ont rencontré les mêmes difficultés.

Martin Sixsmith décide alors d’enquêter pour révéler l'ampleur du scandale qui a brisé des milliers de vies. En Irlande et aux Etats-Unis, il a recueilli les témoignages émouvants de parents et d’enfants dont la vie a changé pour toujours. Au fil de son voyage, il découvre la redoutable réalité d’une filière d’adoption orchestrée par l’Eglise irlandaise dans les années 50. A cette époque en Irlande, l'Eglise régit tous les aspects de la vie, publique et privée. L'Eglise était payée par l'Etat pour accueillir les mères et leurs enfants illégitimes mais les adoptions constituaient aussi une source de revenus. La vente directe de bébés était interdite mais les religieuses acceptaient couramment d'importantes donations de la part des parents adoptifs. Quelques 2000 enfants ont ainsi été envoyés aux quatre coins des Etats-Unis dans les années 50 et 60. Au total, il y aurait eu entre 40.000 et 60.000 de ces enfants adoptés, la plupart en Irlande même. Mais quel que soit le lieu de l'adoption, les mères et les enfants peuvent un jour chercher à se retrouver. Anthony, le fils de Philomena, était déjà mort quand elle a retrouvé sa trace. Mais beaucoup d'enfants perdus d'Irlande sont encore en vie. Des décennies après les faits le gouvernement irlandais a lancé une enquête pour lever enfin le voile sur ce scandale et savoir tout ce qui s'est passé dans les foyers de mères célibataires.

