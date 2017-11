Les dieux du foot sont tombés sur la tête au Qatar

A voir ou à revoir sur La Une le mardi 14 novembre à 23h15 après le matche des Diables Rouges et le jeudi 16 novembre à 10h25 sur La Trois.

La Coupe du monde de football 2022 devrait se jouer au Qatar, un micro-Etat classé à la centième place dans la hiérarchie footballistique mondiale et qui n’a jamais réussi à se qualifier pour un grand tournoi de football. A priori elle devait se jouer en juin et juillet, une période au cours de laquelle, joueurs et spectateurs devront affronter des températures de 50 degrés !

Qu’est-ce qui a pu passer par la tête des dirigeants de la FIFA ? Le Qatar et ses millions de dollars de revenus gaziers ont-ils fait tourner la tête de la planète football ? La corruption et les arrangements secrets ont-ils eu raison du bon sens et des critères objectifs d’attribution ? Les dieux (du foot) sont-ils tombés sur la tête ?

Sylvain Pak a sillonné la planète football de Paris à Madrid, du Qatar à l’Allemagne, jusqu’au Brésil et au Chili et il a réussi à interroger sur les raisons de leur choix la plupart des personnalités qui ont soutenu le Qatar, comme Zinedine Zidane, Michel Platini ou l ‘écologiste médiatique Yann Arthus-Bertrand.