Un documentaire de Richard Puech à voir sur La Une le mercredi 31 octobre à 22h30. Rediffusion sur La Trois le 7/11 à 13h30

Cinquième président de la république d'Irak, Saddam Hussein a occupé ce poste du 16 juillet 1979 au 9 avril 2003. Dictateur et ancien allié de l’Occident, il a mené son peuple dans une guerre sanguinaire avec l’Iran (1980-88), avant de gazer la minorité kurde (1988) et de s’embarquer dans l’invasion du Koweït pour subir la première incursion armée américaine (1991). En mars 2003, quand le président Bush attaque l’Irak sous prétexte d’y trouver des armes de destruction massive, Saddam devient alors un symbole.

De sa capture en 2003 à son exécution par pendaison, le 30 décembre 2006, Les Derniers Jours de Saddam Hussein retrace la chute de l’implacable dictateur Irakien, un homme de 69 ans face à la mort. De l’invasion de l’Irak par l’Amérique de George Bush jusqu’à l’émergence de Daech, ce film révèle aussi l’histoire d’une faute géopolitique majeure. Une accélération du terrorisme dont le monde, 10 ans après, n’est pas encore sorti. Le crépuscule d’un tyran et l’aube d’une tragédie, racontés par ceux qui l’ont connu et combattu : un analyste de la CIA, le proconsul Américain, avocat Français et opposants Irakiens, jusqu’à sa propre petite-fille, Hareer Hussein Kamel.