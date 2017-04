Les coproductions RTBF récompensées !

Chaque année depuis 9 ans, le Festival MILLENIUM entend proposer le meilleur du cinéma documentaire mondial sur les grands enjeux de notre époque en proposant des films qui nous confrontent à la complexité du monde. Trois compétitions internationales et une compétition belge rythment ce Festival.

Deux films coproduits par la RTBF ont donc été récompensés par le jury de la compétition belge.

Rien n'est pardonné

Le grand Prix du cinéma Belge a été remporté par le film " Rien n’est pardonné de Vincent Coen et Guillaume Vandenberghe. Filmé sur cinq années, ce film raconte l’histoire de Zineb El Rhazoui, une journaliste et activiste marocaine, devenue l’une des survivantes de l’attentat contre Charlie Hebdo à Paris. Par hasard elle n’était pas présente quand les terroristes ont tué ses amis et collègues. Depuis ce jour, elle est devenue la femme la plus protégée de France, sous protection policière constante. Ce film suit Zineb avant, pendant et après les attaques contre le célèbre journal satirique. Ses opposants ne lui ont rien pardonné.

Inside The Labyrinth

Une Mention spéciale a été attribuée au film " Inside the labyrinth " de Caroline D'Hondt. Ce documentaire nous emmène dans le désert, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, territoire des Indiens Tohono O'odhams. Ce désert est devenu un couloir par lequel transitent de nombreux migrants malgré la construction de murs. Un d’actualité qui nous interroge sur la question identitaire, la souveraineté indienne, l’immigration, la frontière et la peur.