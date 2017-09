Les animaux, les nouveaux rois de Chambord

A voir en famille le dimanche 01/10 à 14h12. Rediffusions sur la Trois le 04/10 à 10h40 et 06/10 à 23h30.

Le premier habitant des lieux et le plus magique est le cerf, nous le suivons à période des amours : le brâme, qui se déroule en automne, et entrons dans son intimité lors de la perte et de la repousse de ses bois. Mais il n'habite pas seul les lieux, sangliers, hérons, balbuzard pêcheur, faucon crécerelle, renards, blaireaux ... jouissent de cette tranquillité. On se croirait dans une immense arche de Noé remplie de précieux spécimens.

François 1er était un écologiste avant la lettre. Ce havre de paix qu'est Chambord, cette réserve parfaite n'a pas d'équivalent ailleurs et sans doute prendra-t-elle encore plus de sens dans l'avenir.

Aujourd’hui, les vrais Rois de Chambord, ce sont les animaux !