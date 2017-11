"Le travail a-t-il un sexe ? " un documentaire coproduit par la RTBF à voir sur La Une le mardi 21 novembre à 22h15. Rediffusion sur La Trois le 25/11 à 23h30 et le 28/11 à 13h40

Dans son film précédent Le bonheur au travail, Martin Meissonnier nous montrait des entreprises où règne le bonheur, où l'on utilise avec succès des organisations de travail radicalement innovantes, où l’on repense la hiérarchie pyramidale. Mais les chefs d'entreprise étaient pour la plupart des hommes.

Dans cette nouvelle enquête, il part à la recherche de clés pour déconstruire les stéréotypes qui freinent les femmes dans le monde du travail. A tous les niveaux, elles ont du mal à être considérées à l'égal des hommes. Une éducation trop cloisonnée, des difficultés à être prises au sérieux par la hiérarchie, un sexisme ambiant et souvent les contraintes de la maternité. A l’échelle de la planète, les femmes gagnent toujours 23% de moins que les hommes. Et nous continuons, sans fondement, à parler du " sexe faible ". Au travail comme à la maison, les chantiers de l’égalité sont nombreux, et n’aurions-nous pas tous à gagner à ce que le pouvoir et les rôles soient plus partagés ?

Nous allons rencontrer ici une pionnière anglaise qui a fondé une grosse entreprise de software dans les années 1960, des astronautes qui travaillent en symbiose dans des conditions extrêmes, une famille où c’est le père qui est au foyer, ou encore un incubateur de start-ups qui accompagne les femmes dans la création d’entreprises innovantes. De toutes parts, des solutions pour améliorer la vie des femmes au travail émergent. A travers ces histoires, nous redécouvrirons la parité, ce gros mot qui semble faire bailler tout le monde, mais qui cache des idées et des expériences qui peuvent bouleverser le monde de demain.