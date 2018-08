"Le temps qui passe - Pascal Obispo" à voir sur la Deux le dimanche 26 août à 20h00.

De Pascal Obispo on connaît ses chansons, ses looks extravagants et ses engagements (la lutte contre le sida, notamment). Mais l'artiste français, nouveau juré de The Voice France depuis l'an dernier, a de nombreuses autres "raisons d'être".

L'homme dit être à un tournant de sa vie. Il veut exprimer ses apprentissages, ses vérités...Le documentaire réalisé par Stéphane Basset nous replonge dans son enfance, ses passions, ses idoles, ses collections de maillots de foot...

Pascal Obispo, qui a composé pour de multiples artistes dont "Allumez le feu" pour Johnny Hallyday ou "Ma liberté de penser" pour Florent Pagny, dit aimer les autres plus que lui-même et que seules subsisteront les chansons de caractère...Et il donne un scoop, l'écriture d'une nouvelle comédie musicale sur...Jésus !

Pascal Obispo se livre comme jamais et l'homme est vraiment attachant !