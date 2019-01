Le téléphone portable, une arme d'addiction massive dans DOC SHOT

Un reportage d'Emmanuelle Bressan et Nicolas Pallay à voir sur La Une dès 23h00.

Avec l’apparition du smartphone en 2007, la première génération d’ados " smartphone-compatible" est née. Et avec elle toutes les inquiétudes liées à l’utilisation excessive du téléphone portable. Entre dépendance et addiction, la frontière est fragile et on ne s’en rend pas toujours compte. Comment limiter, voire interdire, un outil que nous utilisons tous ? Et surtout dont personne ou presque ne pourrait se passer ?