Le super marché de vos vacances

Le supermarché de vos vacances " : un documentaire de Géraldine Levasseur et Julien Negui à voir le mercredi 4 juillet à 20h15 sur La Deux

Chaque été, la station balnéaire de La Tranche‐sur‐Mer, en Vendée, passe de 2 000 à 80 000 habitants. Gérard, le directeur de l’unique supermarché de la ville, doit préparer les 3 500 m² de son établissement à ce déferlement. Pendant les deux mois d’été, la lumière de l’hyper ne s’éteindra jamais.

Ce documentaire nous emmène donc à la rencontre de ceux et celles qui vont faire le vivre ainsi tout l’été. L'hôtesse de caisse, l'agent de sécurité, le chef du stand boucherie, le jeune saisonnier, le producteur local… personne n'est oublié. On découvre la journée type des nombreux employés du magasin :

Des employés qui doivent accueillir en moyenne 1 200 clients par jour, pour réaliser un chiffre d'affaires - dans les bons jours - de 100 000 euros.

Il y a aussi d’autres paramètres importants que les responsables du magasin doivent surveiller pour optimiser les ventes. En plein été, la météo tient bien entendu un rôle capital. Le beau temps conduit le stand boucherie à privilégier les grillades, tandis qu'au rayon fruits et légumes, il n'est pas question d'être en rupture de stock de melons. Et chaque jour, l'hypermarché écoule 400 kg de pêche et 800 kg de tomates. Cette fourmilière géante ne s'arrête presque jamais. Au petit matin, bouchers et poissonniers s’activent entre 5 et 6h pour finir à la mi-journée. Les saisonniers travaillent de nuit pour réorganiser les rayons.