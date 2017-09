Le scandale de la viande

Il y a d'abord eu les scandales de la vache folle ou encore de la fièvre aphteuse puis, les vidéos de militants de la cause animale où l'on voit les traitements parfois cruels infligés aux animaux dans les abattoirs. Enfin, il y a une étude internationale qui démontrerait que consommer de la viande rouge provoquerait le cancer. Alors, de plus en plus de français rejoignent un mouvement radical mais très à la mode : les vegans. Ils excluent tout produit animal. Un mode de vie tendance mais qui n'est pas sans risque. Faut-il arrêter la viande pour être en bonne santé ? Enquête sur ce produit central de notre alimentation qui est aujourd'hui de plus en plus contesté.