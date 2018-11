Le rebelle Jean-Luc Mélenchon

Melenchon est-il (vraiment) un insoumis ? Un documentaire réalisé par Thomas Raguet à voir le vendredi 23 novembre sur la Deux dès 20h35.

Soixante-huitard par accident, journaliste et illustrateur dans le Jura, adorateur de François Mitterrand, sénateur socialiste (le plus jeune à l’époque en 1986), ministre, deux fois candidat à l’élection suprême, Jean-Luc Mélenchon, en presque 45 ans de carrière, a fait de la politique et de ses institutions sa raison d’être, sa raison d’exister.

Quatre décennies émaillées d’alliances, de victoires, de renoncements et de plusieurs dépressions. Quatre décennies de vie politique pleine sur lesquelles reviennent ses amis d’aujourd’hui (Alexis Corbière, Raquel Garrido, Adrien Quatennens…), ses amis d’hier (Marie-Noëlle Lienemann, Jérôme Guedj…), ses ennemis de toujours comme Jean-Claude Gaudin ou encore les tout récents comme Clémentine Langlois, co-fondatrice du collectif des Insoumis démocrates, prête à renverser le chef tout-puissant.

Nous avons retrouvé aussi ses amis d’enfance (le jeune Jean-Luc était moqué pour son accent pied noir) et le journal la Voix du Jura pour qui il collaborait et dessinait. Jamais à une contradiction près, qui est vraiment Jean-Luc Mélenchon ? Orateur hors-pair, galvaniseur de foule, le chef des Insoumis est capable de coups de colère " mémorables ". Qui est cet homme capable de pleurer devant les caméras un soir de défaite et de crucifier verbalement un journaliste en place publique ?