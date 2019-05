Le pacifique, un océan de solutions pour lutter contre les effets du réchauffement climatique

Mars 2015. Le cyclone Pam ravage le Vanuatu. Tout le monde l'affirme : Pam est le cyclone le plus violent de mémoire de Vanuatais.

De tels phénomènes extrêmes seront de plus en plus courants à l'avenir dans la région. Les micro-Etats sont les premières victimes des effets du réchauffement climatique et font leur possible pour s'adapter aux bouleversements environnementaux qu'ils ne font que subir.

Les archipels français du Pacifique ne font pas exception. La Polynésie Française avec ses nombreux atolls, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna sont également concernés par ces problématiques. Alors comment ces populations se préparent-elles face au changement climatique ?

Dans chacun de ces territoires, des habitants, des scientifiques, des associations travaillent depuis plusieurs années déjà à développer des solutions pour se protéger de la montée des eaux. Si certains font appel à des solutions ancestrales, d'autres développent des programmes de recherches ambitieux et innovants.

