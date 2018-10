Le monde selon Xi-Jinping dans Doc Shot

Mais qui se cache derrière cet homme affable ? Quelle est la portée de ses projets ? Un documentaire d'investigation à découvrir absolument à 22h45 sur La Une.

Le 15 janvier 2017 restera gravé dans les annales de l’Histoire. "Big Daddy Xi" est sorti de l’ombre. Nous sommes à Davos, le plus grand sommet de l’économie mondiale. Cette année, le fauteuil américain est vide. Le maitre de cérémonie, c’est Xi Jinping, président de la Chine depuis 4 ans. Le leader du plus grand pays communiste de la planète donne des leçons de libéralisme au monde entier. Le monde découvre le nouveau visage de la Chine. Jamais auparavant, un leader chinois ne s’était imposé sur la scène internationale. Xi Jinping prend position sur tous les sujets sensibles et s’engage : crise nucléaire avec la Corée du Nord, dissuasion en Mer de Chine, COP 21… Il devient incontournable. Derrière cet homme affable, une machine de guerre est en route, en passe de réaliser le " rêve chinois ", cette revanche tant espérée de tout un peuple, d’une Chine fière, conquérante et impériale. Avec le lancement des " Nouvelles routes de la soie " et du programme " objectif Lune ", Xi Jinping tisse un réseau d'infrastructures à l'échelle planétaire, sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Un ensemble de projets si titanesque, si démesuré, si vertigineux, que le reste du monde peine à en appréhender la portée. En Chine, Xi Jinping concentre tous les pouvoirs, menant de front une purge politique, une campagne nationaliste, et une lutte sans merci contre tous les démocrates chinois, soumis à l’appareil de censure et de répression le plus répressif et efficace au monde.