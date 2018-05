Le magnat hollywoodien, Harvey Weinstein, accusé d'abus sexuels

"Harvey Weinstein : l’affaire qui a changé le monde " à voir le jeudi 31 mai à 22h45. Rediffusions sur la Trois, 03/06 21h00, 04/06 23h30 et 07/06 13h35.

Ce documentaire dresse le portrait de l'ascension et de la chute de Harvey Weinstein, en examinant comment ce magnat hollywoodien a pu commettre de terribles abus et harcèlements sexuels pendant plus de quatre décennies en toute impunité. À travers le témoignage de ses victimes mais également de ses proches, le film révèle les manières étonnantes et très élaborées qu’il a utilisées pour essayer de faire taire ses accusatrices. On y apprend ainsi comment ses victimes ont été forcées au silence en signant des accords de non-divulgation contre fortes rémunérations. On y détaille les tactiques brutales utilisées par ses avocats et ses plus proches confidents pour faire pression sur les victimes. Enfin, le film montre également comment le cercle rapproché de Weinstein l’a aidé à commettre ses crimes et à les dissimuler.