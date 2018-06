Le Festival de Dour a quelque chose à fêter, et ça se passe sur la RTBF ! - MATTHIAS GHEM - BELGA

La RTBF profite de cet anniversaire pour plonger dans ses archives télévisées et propose un documentaire exceptionnel alternant images d’époque et interviews des Grands Témoins de l’histoire du festival.

Parmi lesquels, le fondateur Carlo di Antonio mais aussi les grands noms de la RTBF associés à Dour (Rudy Léonet, Jacques de Pierpont, Alexandra Vaessen, Jérôme Colin et Sylvestre Defontaine) ainsi que des artistes aux histoires personnelles intimement liées au festival (Jean-Luc Fonck et les membres de Girls in Hawaii).

Souvenirs, anecdotes savoureuses, petits et grands moments de l’histoire de la musique composent ce gâteau d’anniversaire télévisuel. Un gâteau explosif !

Retrouvez "Happy birthday Dour you !" le dimanche 8 juillet à 21h50 sur La Deux.