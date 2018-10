Le business du Rhino à voir dans Doc Shot

"Rhino dollars" un documentaire Doc Shot à voir le jeudi 11 octobre sur la Une à 22h10. Rediffusions sur la Trois 16/10 23h15 et 18/10 13h30.

Le 7 mars 2017, un rhinocéros est abattu au zoo de Thoiry. Sa corne a été tronçonnée. Un crime, jusqu’alors silencieux, vient de frapper l’Europe pour la première fois. En Afrique, le fait divers est quotidien. Un rhinocéros est tué toutes les huit heures, uniquement pour sa corne.

Son commerce est interdit depuis 40 ans, mais sur le marché noir, elle peut se vendre jusqu’à 100 000 euros, plus chère que l’or.

En Asie, on lui prête des vertus anti-cancéreuses ou aphrodisiaques. C’est devenu également le reflet d’un statut social. Le trafic est mondial. Le business du rhino est entre les mains de véritables mafias, liées également au trafic d’armes et de drogues.

Des organisations criminelles qui déstabilisent aujourd’hui les Etats. Beaucoup dénoncent l’inertie de la communauté internationale.

Rhino dollars est un thriller documentaire sur l’un des trafics les plus rentables au monde.

Le trafic animalier représenterait aujourd’hui un marché de 20 milliards d’euros. Une industrie du crime, parfaitement organisée, avec ses chefs, ses employés et ses intermédiaires aux quatre coins de la planète.

Corruption, crimes, pouvoir, la guerre du rhinocéros se raconte comme un polar. Une guerre qui tue aussi des hommes. Pendant deux ans, nous avons plongé dans les coulisses de cette mafia. Nous avons approché les barons de la corne, et les super flics qui les traquent.