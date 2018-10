Laeticia Hallyday règle ses comptes avec Sylvie Vartan et Nathalie Baye

Bien au-delà de la bataille judiciaire entre les deux parties, Laeticia et Johnny c’est avant tout une histoire d’amour extraordinaire ! Une histoire d’amour retracée dans le documentaire "Laeticia Johnny, à la vie à la mort" à revoir gratuitement sur RTBF Auvio (jusqu'au 31 octobre).

Au fil des ans, la jeune femme timide est devenue l'indispensable pivot de la vie et de la carrière du rockeur. Comment a-t-elle réussi à le dompter ? Quelles ont été ses relations avec David et Laura, les enfants ainés du chanteur ? Et quels indices pouvaient laisser présager une telle guerre de l'héritage ? Une enquête de trois mois a donné naissance à ce documentaire signé Fabrice Babin, Philippe Dufreigne, Jérémy Muller, Etienne Grelet et Sophie Herbé.