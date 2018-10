Laeticia et Johnny Hallyday : l'histoire de leur rencontre

Le documentaire "Johnny-Laeticia à la vie à la mort" commence par la soirée du jeudi précédant la mort de Johnny. Comme chaque semaine, Laeticia organise un dîner avec les amis du couple. Ce soir-là, le groupe d’amis se rend dans la salle de projection pour regarder le film de leur dernier roadtrip aux Etats-Unis. "On sentait que Johnny irradiait de bonheur, c’était très sentimental, très affectif" confie Sébastien Farran. L’interprète de "Gabrielle" disparaît cinq jours après ce repas entre amis.

Johnny Hallyday et Laeticia, c'est 22 ans de vie commune. Au fil des ans, la jeune femme timide est devenue l'indispensable pivot de la vie et de la carrière du rockeur. Comment a-t-elle réussi à le dompter ? Quelles ont été ses relations avec David et Laura, les enfants ainés du chanteur ? Et quels indices pouvaient laisser présager une telle guerre de l'héritage ? Depuis le décès de Johnny Hallyday, ces questions passionnent le grand public, qui voudrait en savoir plus sur ce qui s'est passé dans les derniers mois de sa vie. Rumeurs et suppositions fleurissent dans les journaux, sans que la vérité puisse être établie.

Trois mois d’enquête ont été nécessaires pour réaliser ce documentaire. Un travail d'enquête et d'archives rares pour revenir sur leurs années de vie à deux, bien au-delà de l'affaire actuelle de l'héritage, réalisé pour BFMTV par Fabrice Babin, Philippe Dufreigne, Jérémy Muller, Etienne Grelet et Sophie Herbé.

