Avec La loi des Gitans, nous allons vivre leurs cérémonies les plus lumineuses et les plus festives, mais aussi nous plonger dans les zones occultes de ce peuple mystérieux dont la culture charrie des superstitions et des connaissances très anciennes. C'est un film de lumière et d'ombre : mariages, enlèvements, tribunaux, deuils, divination, musiques incandescentes. Au plus profond de leurs racines indiennes, les Gitans puisent une force solaire qui se traduit dans leurs fêtes comme dans leurs comportements les plus privés. Souvent leur regard irradie. Et même si leur part sombre est toujours intensément présente, ils la portent avec la candeur et l'éclat de leurs ancêtres qui croyaient en la réincarnation. Les Gitans sont une force de vie qui nous intéresse tous.

La réalisatrice, Aymone de Chantérac, a approché ses protagonistes avec tact et respect comme elle l’avait déjà fait pour son film La vie secrète des Gitans, en 2014. Elle a passé plusieurs mois avec Boï, Guiguite ou Meyrone, afin de faire découvrir aux spectateurs l’âme gitane dans toutes ses dimensions.

Manouches, Sintis ou Gitans catalans, on les appelle les “gens du voyage“. En France, ils sont environ 300.000. Ils vivent et se marient entre eux. Leur monde est mystérieux mais pendant plusieurs mois, après La Vie Secrète des Gitans, ils vont encore une fois nous ouvrir leurs portes et nous révéler leurs secrets.