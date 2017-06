La vie secrète des animaux du village

Ce documentaire de la BBC nous raconte l'histoire d'une année de vie dans un village extraordinaire de la campagne française. Ce récit révèle le monde parallèle de ces petits animaux incroyables qui vivent côte à côte avec les Hommes. Les écureuils rouges, le sanglier, une souris des bois, un hérisson ou encore la marte profitent tous de la richesse du village, tout en faisant de leur mieux pour ne pas se faire prendre ! Comment vivent-ils au fil des saisons ? A leur hauteur et de leur point de vue, nous allons découvrir la vie de secrète de ces petits animaux et leurs aventures qui se déroulent juste sous nos pieds. Ce film nous offre ainsi une nouvelle perspective sur la belle et romantique campagne française.