La vie aux temps des châteaux forts

"La vie au temps des châteaux forts": un documentaire à voir sur La Une le jeudi 5 juillet à 22h20. Rediffusion sur la Trois le 07/07 à 23h53.

A travers l'histoire de Guillaume, seigneur de Castelnac et héros de ce premier volet, nous parcourons ici " la vie au temps des châteaux forts".

Guillaume est un véritable "chef d'entreprise" au sens contemporain du terme. Il doit gérer les affaires courantes, assisté de son intendant Rainier, afin de s'assurer de la prospérité économique sur son territoire. Les ressources sont primordiales et le seigneur dirige d'une main de fer les villageois qui exploitent ses terres. A l'occasion de grands banquets, Guillaume scelle des partenariats économiques avec des marchands pour obtenir différentes ressources comme du vin, de la pierre ou du bois. Garant de la justice, le seigneur règle les différents conflits et n'hésite pas à condamner les traîtres si nécessaire. Mais l'objectif principal de Guillaume est de veiller sur sa famille afin de lui offrir une protection et une éducation digne de son rang de seigneur. C'est pour cela qu'il s'est lancé dans la construction d'un nouveau château afin de mettre sa femme Marguerite et ses filles à l'abri. Mais Vertou, son ennemi juré approche... Le château de Guillaume sera-t-il prêt à temps pour résister à l'attaque ?