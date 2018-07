La story des années 80 : un documentaire présenté par Thibaut Roland

" La story des années 80 ", à voir sur La Deux le dimanche 15 juillet à 20h25

Les années 80, une décennie légère qui a vu naître des talents tels que Madonna, Michael Jackson, Queen, George Michael, Police ou encore Prince. Les années 80, c'est aussi cet éventail de styles musicaux, de l'âge d'or des tubes festifs et dansants aux sons nouveaux et synthétiques, de "Macumba" aux "Démons de minuit", révélés en France par le Top 50... Sans oublier l'arrivée de ce genre filmique à part entière qu'est le clip et qui révolutionnera le monde de la musique et parfois même la mode et les mœurs.

Pourquoi tous ces tubes nous ont-ils autant marqués ? Qui sont les acteurs majeurs ? Quels sont les facteurs, les influences, les contextes, les interactions entre l'Europe et les Etats-Unis ? Réponse dans ce documentaire.