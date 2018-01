La RTBF s’envole une dernière fois avec Mario Guccio

Chanteur du groupe belge Machiavel depuis 1977, Mario Guccio nous a quittés ce samedi soir en Sicile, après un long combat contre la maladie.

Avec son regard perçant et sa voix puissante, il aura marqué le rock belge avec des tubes comme Fly, Rope Dancer et After the Crop. Machiavel a d’ailleurs reçu l’honneur d’être le premier groupe d’origine belge à monter sur les planches de Forest National en 1979, un événement mémorable !

Ce lundi 22 janvier, La Deux rend hommage au groupe et vous propose de revoir son parcours dans un documentaire signé Christophe Dumoulin à 23h50.