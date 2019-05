La RTBF rend hommage à Maurane un an après son décès

Un an déjà que sa voix de velours nous a quittés, laissant derrière elle un dernier album posthume hommage au Grand Jacques...

A cette occasion, la RTBF vous propose de redécouvrir sa personnalité, sa carrière, et tout simplement les qualités d'une artiste à la voix inoubliable via les témoignages de ses proches dans "Mô, Maurane en mille temps". Un documentaire exceptionnel partant du spectacle "Brel à mille temps" qui a vu débuter Maurane et s’achevant sur l’album "Brel" certifié disque d'or. Rendez-vous le mardi 7 mai à 22h05 sur La Une.