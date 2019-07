La route des grands westerns américains

Dans ce pays où tout est possible, le réalisateur Mathieu Despiau est parti réaliser "son American Dream". Il compte traverser le Nouveau Mexique, l'Arizona, le Nevada, l'Utah et espère rencontrer de nouveaux pionniers, des cowboys, des indiens, des aventuriers... Il imagine qu'il découvrira au coeur des grands espaces, des canyons et des lieux inexplorés. Il parait qu'au bout de la route, un rêve inaccessible l'attend. Un rêve que seule l'Amérique peut offrir

Les routes mythiques n° 3 : Ouest américain à la poursuite de mes rêves à découvrir sur la Une le mercredi 17 juillet à 21h45.