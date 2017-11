La première guerre froide dans Retour aux sources

Film de Serge Tignères et Alain Zenou intitulé " EUX OU NOUS - 7 années qui ébranlèrent le monde" à voir sur La Une le vendredi 17/11 à 22h50. Rediffusion sur La Trois le 25/11 à 21h05 et le 27/11 à 13h30

1917, une immense partie d’échec s’engage. Le plateau de jeu ? L’espace européen ! Les joueurs ? A l’est, les Soviétiques : pions rouges ; à l’ouest, les Américains : pions blancs…

Les deux protagonistes s’avancent dans la lumière des flammes d’un conflit incertain, vieux comme la vieille Europe. Premiers dans la lumière : les Etats-Unis, une puissance encore en gestation mais une puissance tout de même aspirant comme il se doit à la domination planétaire. Face, à elle, le colosse slave, la Russie bientôt soviétique, dont les chefs nourrissent un autre rêve : faire flotter le drapeau rouge d’octobre sur la planète entière !

Pendant, 7 ans de 1917 à 1924, se mettent en place les grands rouages de la mécanique d’un conflit larvé entre les deux grandes puissances nées avec le siècle. Cette mutation profonde du paysage géopolitique international en dit long sur l’état du monde au tournant de la guerre, notamment sur la déliquescence des nations européennes. Elle nous renseigne aussi sur l’état d’esprit des Bolchéviques à l’heure de leur prise du pouvoir.

Un bras de fer débute ! Pendant sept ans, Lénine n’aura qu’un seul objectif : faire naître la république internationale des Soviets, permettre au socialisme de se consolider en Russie grâce à la contagion communiste dans les pays avancés comme la France, l’Angleterre et l’Allemagne. Pendant sept ans, le sort du monde sera suspendu au credo léniniste : " Ce sera eux ou nous ! ". Ce film est le récit de cet espoir… déçu.

Pour commenter ce documentaire, Elodie a invité Alain Colignon historien au CEGENOMA (Centre d’Etudes Guerre et Sociétés contemporaines) et Michel Liègeois, chercheur à l’UCL et spécialiste des conflits internationaux.