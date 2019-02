"La pornographie : un jeu d'enfant ?" dans Doc Shot

A travers les témoignages d’adolescents et de jeunes adultes d’une authenticité rare, ce documentaire d'Anne-Marie Avouac décrypte un phénomène nouveau qui prolifère sur la toile, en dehors de tout cadre légal, la pornographie!

Nous vivons à l’ère de l’internet illimité, où tout type de contenu est accessible depuis n’importe quel support. L’industrie pornographique n’a pas échappé au phénomène : les " tubes ", sites pornographiques gratuits en libre-accès, ont envahi la toile. En France, un enfant a 10 ans en moyenne lorsqu’il est exposé pour la première fois à du contenu pornographique en ligne. Alors que la loi condamne formellement la diffusion d’images classées X à des mineurs, ils découvrent souvent accidentellement la sexualité en quelques clics, par ces images de plus en plus violentes, voire transgressives.

Les spécialistes parlent de " viol psychique ", et s’alarment des conséquences dramatiques que le X peut avoir sur la psychologie des plus jeunes. Addiction, perte de l’estime de soi, incapacité à construire une vie affective et sexuelle, incompréhension des notions de respect et de consentement, passage à l’acte violent... Les mineurs n’ont pas les armes pour décrypter ce qu’ils voient, et font de la pornographie la base de leur éducation sexuelle.

Ce documentaire poignant plonge au coeur d’un mécanisme implacable en donnant la parole aux enfants et adolescents concernés. Ils partagent avec nous leurs angoisses, leur vision de l’amour et de la sexualité. De nombreux experts soulignent l’imprégnation des codes du X dans les nouveaux rituels amoureux de cette génération ultra-connectée.

