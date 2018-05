"Le collectionneur" : c’est un documentaire coproduit par la RTBF et réalisé par Pierre Maillard à voir dans DOC SHOT, le jeudi 24 mai à 22h25. Rediffusion sur La Trois le 27/05 à 21h05 et le 05/06 à 14h25

Hanté par la Shoah et la déportation de sa famille, Arthur Langerman cherche à comprendre comment fonctionne l’antisémitisme. En trente ans, il a accumulé la plus grande collection d’images et d’objets antisémites : plus de 7500 images et objets divers.

Inlassablement, malgré les critiques, Arthur continue sa quête. Dans les salles des ventes, auprès d’intermédiaires douteux, sur le Dark-internet. Il est comme un chasseur à l’affut, prêt à payer des milliers d’euros les images qui manquent à sa collection. Le devenir de ce patrimoine nauséabond se pose : pour Arthur, affronter ces images c’est se prémunir de leur nocivité ultérieure. C’est pourquoi il cherche à exposer, mais pas une, deux ou trois affiches comme on le lui demande souvent pour des expositions temporaires. Il veut montrer l’ensemble de sa collection. Mais il se heurte à beaucoup de scepticismes ou d’oppositions.