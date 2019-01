La planète est-elle (vraiment) foutue ?

Un documentaire à voir absolumment le vendredi 17 janvier sur la Deux à 20H35 ( Rediffusion sur La Trois le 22 janvier à 23h35)

Depuis quelques mois à peine, le discours des scientifiques s'est durci. Sous l'effet du changement climatique, de la croissance démographique et de la consommation accrue des ressources naturelles, la planète a atteint son point de rupture. Les prédictions de plus en plus alarmistes sont-elles exagérées ? L'Homme peut-il encore sauver son propre avenir et la planète Terre ? Alors que la Cop24 se tient à Katowice, un état des lieux de la planète est dressé.