La planète des poules

L'histoire des poules, c'est celle d'un animal qui a conquis la planète, voyagé sur cinq continents, pondu ses oeufs sous toutes les latitudes. Parti des forêts d'Asie du Sud-Est, Gallus gallus, le coq Bankiva - la poule originelle - a fait le tour du monde. Compagnons de voyage inséparables, les poules nous ont suivis dans tous nos voyages, dans toutes nos découvertes. Elles sont aujourd'hui plus de 52 milliards sur Terre, 7 fois plus que d'Etres Humains, bien plus que n'importe quelle autre espèce d'oiseau sauvage. Pourquoi cet étrange volatile a t'il été choisi par l'Homme pour devenir un pilier de son agriculture ?

Comment d'une espèce forestière au plumage sombre sommes-nous arrivés à une telle diversité de couleurs, de formes et de comportements ? Quelle est la réalité quotidienne de la vie des poules et des coqs qui nous entourent ? Notre quête dans le monde des poules nous emmène dans un voyage planétaire, à la rencontre des animaux les plus drôles, les plus fous, les plus tendres.