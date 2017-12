La nuit, ça part en live dans le cube de Viva for Life !

Le mardi 26 décembre à 20h25, La Une vous propose de revivre les moments forts du direct à la télévision dans l'émission-documentaire "Quand le direct part en live".

En direct, tout est possible. On verra un florilège de dérapages en tout genre avec des invités qui n'en font qu'à leur tête. Jamel Debbouze et Fabrice Luchini sont les champions toutes catégories du direct qui déraille. Mais il y a aussi les invités qui n'arrivent jamais ou bien, ceux qui viennent... alors qu'ils ne sont pas invités ! Mais le direct c'est aussi l'occasion de lapsus et de gaffes mémorables.